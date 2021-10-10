انت الان تتابع خبر حمو بيكا وحرسه يعتدون بالضرب على شاب طلب التقاط صورة معه!! وهكذا كانت ردة فعل الشاب تابع الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 10:30 صباحاً | (خليج الجزيره)

حققت نيابة العامرية بمحافظة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية في البلاغ الذي قدمه شاب. ضد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

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تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية يفيد بورود بلاغ من صاحب محل تعرض للضرب من حمو بيكا وعناصر الحراسة الخاصة به.

حيث كان الضحية متواجداً داخل محطة بنزين لتزويد سيارته بالوقود، ورأى المطرب حمو بيكا فاقترب منه لالتقاط صورة. فما كان من الحرس الا أن قاموا بضربه وتحطيم هاتفه المحمول.

قال المجني عليه خلال التحقيق أنه حاول معاتبة الحرس الخاص بمطرب المهرجانات، وتوجه إلى حمو بيكا ليروي له القصة، فقام هو الآخر بالإعتداء عليه بالضرب، وألحق به إصابات.

أظهر التقرير الطبي تعرض المجني عليه لإصابات متفرقة عبارة عن كسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات وجروح وخدوش فى أماكن أخرى.25237297