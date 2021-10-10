شاهد .. نجم مسلسل "باب الحارة" العقيد معتز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الفاتنة ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يتخيل أحد جمالها الخارق ..اتفرج

انت الان تتابع خبر نجم مسلسل "باب الحارة" العقيد معتز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور زوجته الفاتنة ..ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يتخيل أحد جمالها الخارق ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك الفنان السوري وائل شرف نجم مسلسل باب الحارة بأجزائه الأولى من نسخة بسام الملا متابعيه وجمهوره عبر منصة انستجرام صورة لزوجته مهنئاً اياها بحلول عيد ميلادها وترك عكيد باب الحارة معتز تعليقاً مفعماً بالحب والرومنسية لزوجته حيث قال:

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“كل سنة وأنتي سالمة يا أجمل و أرق امرأة بالعالم .. هذا اليوم من أجمل الأيام في حياتي أسأل الله أن يسعدك و يهنيكي و تضللي فوق راس ليمار وجود و منورة البيت يا أحلى خلود..”.

وتفاعل الجمهور مع معايدة وائل لزوجته بشكل كبير حيث أثنى الجمهور على مشاعر الحب والرومنسية بين الزوجين وتغزل الجمهور بجمال خلود زوجة نجم المسلسل الشامي الأشهر في المواسم الرمضانية الألفية السابقة.

والجدير بالذكر ان نجم باب الحارة كان قد اعتاد الظهور لجمهوره عبر قناته المخصصة في يوتيوب خلال الحجر الصحي المعتمد في البلاد جراء فيروس كورونا واعتمد على تعليم متابعيه للرسم والعزف على الآلات الموسيقية العديدة64211982