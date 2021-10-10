شاهد .. الممثل الكوميدي محمد هنيدي يتعرض للضرب والهجوم بسبب قامته أمام العلن..اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

اثار الفنان المصري محمد هنيدي جدلا واسعا بعد تصؤيحه الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضه للضرب المبرح.



في التفاصيل ، كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل واقعة تعرضه للضرب المبرح من قبل أحد الأشخاص بعدما تشاجر معه بتحريض من شقيقته الصغرى في المرحلة الابتدائية.



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وقال هنيدي خلال الجزء الثاني من حديثه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث قال "خدت علقة موت، وكانت خناقة مليش فيها بس فوجئت في إحدى المرات، بشقيقتي الملتحقة بالمدرسة المجاورة لمدرستي، جايه وهي تبكي وتقولي بأن هناك من ضربها"



وتابع القول " "لقيت الواد اللي ضربها جاي، وكان طولي مش ضخم ولا حاجة، بس بسم الله ما شاء الله الواد معضل "



الجدير بالذكر ان الفنان المصري محمد هنيدي ، ممثل كوميدي من مواليد عام 1965.



حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بدايةً في فيلميه إسماعيلية رايح جاى وصعيدي في الجامعة الأمريكية.39966376