شاهد .. لن تصدق حجم ثروة الفنانة رجاء الجداوي ..التي أخفتها ابنتها الوحيدة خوفاً من الحسد!

انت الان تتابع خبر لن تصدق حجم ثروة الفنانة رجاء الجداوي ..التي أخفتها ابنتها الوحيدة خوفاً من الحسد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من أهم نجمات الوطن العربؤ، لما قدمته من أدوار مختلفة بأداء رائع ظلت محفورة فى أذهان الجمهور حتى الآن.



ارتبط اسم الفنانة رجاء الجداوي منذ ظهورها بالفن والموضة والأناقة وذلك بسبب عملها كعارضة أزياء.30971715

بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم “غريبة” عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا.



تزوجت من حارس مرمى نادي الاسماعيلي حسن مختار في نوفمبر عام 1970 وأنجبت منه ابنتيهما أميرة.



قدمت العديد من الأعمال سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون لتصل ثروتها لـ 450 مليون دولار.

توفيت الفنانة رجاء الجداوي في يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها 43 يومًا في العزل.



وعقب وفاتها، تداولت العديد من صفحات التواصل الإجتماعي وصية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها تفيد بتوزيع ثروتها علي الشعب المصري حيث قالت :"أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات او جوائز وأتمني من الجميع الدعاء لي بالرحمة عندما أتوفي".



وقالت أميرة الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي في تصريحات صحفية "أن هذه الوصية غير حقيقية .. فوالدتي لم تترك ثروة كبيرة وأموالا طائلة ولكن الثروة التي تركتها هي حب الناس ودى أهم ثروة أمي سابتها".

وولدت الجداوي في عام 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا.



ومنذ الستينيات، شاركت في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام، وهي تتمتع بشهرة واسعة في العالم العربي.30971715