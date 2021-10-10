شاهد .. نور غسان زوجة الوليد مقداد نسخة طبق الأصل من هذه الممثلة ( اتفرج صور واضحة ومقربة )

انت الان تتابع خبر نور غسان زوجة الوليد مقداد نسخة طبق الأصل من هذه الممثلة ( اتفرج صور واضحة ومقربة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في الأوانه الاخيرة وتحديدا بعد الزفاف الاسطوري لعائلة مقداد انتشرت في الاردن والدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قريبة لزوجة نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​، ​نور غسان مقداد​.

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وظهرت ملامح نور عن قريب مما يعد أمرا نادرا اذ انها لا تنشر صورا قريبة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.



وعلق المتابعون على صورة نور وأشادوا بجمالها الطبيعي اذ بدا واضحاً انها لم تخضع لاي عمليات تجميل ووضعت مستحضرات تجميل قليلة على وجهها الا ان أكثر ما لفتهم أنها تشبه الى حد بعيد الممثلة السورية ​رواد عليو​ واعتبروا انها نسخة عنها.

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