شاهد .. دنيا بطمة تبرز مفاتنها بلباس جلدي ضيق حولت مواقع التواصل، الى نار ملتهبه... اتفرج

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تبرز مفاتنها بلباس جلدي ضيق حولت مواقع التواصل، الى نار ملتهبه... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت الفنانة المغربية دنيا بطمة يوم الأربعاء 29 شتنبر 2021، الترويج لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان " عندي استعداد"، من خلال نشر صورة من الكليب عبر حسابها على الانستغرام.

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وأثارت بطمة الجدل باللوك الذي ظهرت به في الصورة، حيث ارتدت ملابس جلدية ضيقة ومثيرة، الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات.

وأرفقت بطمة الصورة بهذا التعليق: " موعدكم مع برومو فيديو كليب جديدي ثاني اغنية من ألبومي المغربي"عندي استعداد" ،يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب كونوا في الموعد ".

يذكر أن دنيا بطمة قد أثارت الجدل أيضا هذا الأسبوع بسبب تصريحاتها الأخيرة، التي نفت فيها خضوعها للتجميل، حيث أكدت في مقابلتها مع et بالعربي، أنها لم تجري أي عملية تجميل وأنها اكتفت في الفترة الأخيرة بالعناية ببشرتها فقط.

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