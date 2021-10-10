شاهد .. الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعرض هدايا يوم ميلادها.. وجمهورها في ذهول ومعجب!

انت الان تتابع خبر الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعرض هدايا يوم ميلادها.. وجمهورها في ذهول ومعجب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعهدت المطربة شيرين عبد الوهاب بموقفها المعلن منذ العام الماضي بأن عمرها يتوقف عن 39 عامًا.

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واليوم، احتفلت مع معجبيها بمراجعة هدايا عيد ميلادها، مؤكدة أنها تلقت باقة من 39 وردة فقط، رغم أن اليوم هو عيد ميلادها الحادي والأربعين.

كما نشرت صورة لمجموعة من الهدايا التي تلقتها في عيد ميلادها الحادي والأربعين.

وعلقت عليها قائلة: “ربنا يخليكوا ليّا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان”.

وأضافت :”كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وأنتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم أبدا، وأيوة هما 39 وردة بس”.



وتلقت شيرين التهاني من زميلتها الفنانة أحلام التي أعادت نشر تغريدة شيرين.

وعلقت عليها قائلة: “كل عام وانتي بخير شيرين عبد الوهاب كل عام وانتي بفرح وسعادة وكل عام وصوتك يملا الدنيا حب وفرح وجمهورك يهتف بأسمك أنا بحبك اوي”.



وأعلنت شيرين العام الماضي في عيد ميلادها الأربعين، ولن يتوقف ذلك الوقت حتى عيد ميلادها التاسع والثلاثين.

ولن تحتفل بيوم آخر ، وقالت على تويتر: “عيد ميلادي أيضًا شهر، والآن أقول إنه سيكون عيد ميلادي الأربعين”

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