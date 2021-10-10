شاهد .. بجمال فاتن ديما بياعة تظهر بفستان اشبه بروب النوم القصير ..وزوجها من صوّرها! صورة

انت الان تتابع خبر بجمال فاتن ديما بياعة تظهر بفستان اشبه بروب النوم القصير ..وزوجها من صوّرها! صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثله السوريه ديما بياعه صورتيْن لها، أمام واجهة زجاجية لإحدى الفنادق التي تقيم فيها مع زوجها أحمد الحلو وابنها ورد حسن.



أبدت إعجابها بالإطلالة الرائعة عند إشراقة الشمس.

ظهرت ترتدي فستانًا أسود قصيرًا.50510444



أنيقة ديما التي لا تلجأ كغيرها لاستخدام مفاتنها لجذب الأنظار نحوها!



ارتدت القصير لكن بشكل راقٍ جدًا لم يقلّل من شأنها وقيمتها.

نظرتها نحو الكاميرا أيضًا كانت محترمة، ويومًا لم تسعَ لاستخدام جسدها لتحقيق التفاعل.



ديما من الفنانات الجيدات المحترمات جدًا والشهيرات، أي ليست بحاجةٍ لاعتماد هذه الوسائل الدنيئة.



زوجها أحمد من التقط لها الصورتيْن، أي أنه موافق على ظهورها هكذا.



نقول هذا قبل أن يأتي المتخلفون ويشنون هجومًا عليه ويعتدون على حريته وحرية زوجته الشخصية.

لا علاقة لأحد بما ترتديه ديما مطلقًا!

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