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شاهد .. ميشال حايك يصعق كل العرب والعالم بتوقعات مبكية هي الأولى من نوعها .. والجميع مرعوب !؟.اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 02:30 مساءً | (مايا)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لميشال حايك.

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حيث توقع ميشال حايك حينها أن حزب النهضة يواجه خطرًا في تونس.

 

ويمر حزب النهضة بمرحلة متوترة حيث اقتحم مؤخرًا محتجون مقراتها محملينها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد في تحركات وصفت بالأعنف ضد حركة النهضة منذ 2011.59589923

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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