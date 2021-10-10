شاهد .. العرافة ليلى عبد اللطيف ترقص من الفرح و تتنبأ بأحداث مُفرحة وسارة أثلجت قلوب كل العرب والخليجيين !

انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف ترقص من الفرح و تتنبأ بأحداث مُفرحة وسارة أثلجت قلوب كل العرب والخليجيين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أطلت ليلى عبد اللطيف في حلقة جديدة على قناتها على اليوتيوب وأطلقت سلسلة من التوقعات المحلية والعربية حيث رقصت من الفرح و تنبأت بأحداث مُفرحة وسارة أثلجت قلوب كل العرب والخليجيين !.



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