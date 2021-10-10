شاهد .. الفنانه سميره سعيد بالشورت الشتوي .. تخطف الانظار وكأنّها لا تزال ببداية العشرين !؟(صورو)

انت الان تتابع خبر الفنانه سميره سعيد بالشورت الشتوي .. تخطف الانظار وكأنّها لا تزال ببداية العشرين !؟(صورو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المغربية القديرة الديفا سميرة سعيد عدة صور لها من جلسة فوتوغرافية أجرتها.ارتدت شورتًا شتويًا أنيقًا.



ما بين الكنزة البيضاء والشورت الأسود وشعرها المُصفّف بأجمل تسريحة، خطفت الديفا أنظار كلّ متابعيها عبر (السوشيال ميديا).45079497



كأنّها لا تزال ببداية العشرين من سنّها ولم يمر العمر من أمامها، ولم تصبح بعد بالسن الثالث والستين.



تدهشنا دائمًا بأناقتها وجمالها واهتمامها بنفسها وصحتها وشكلها الخارجي.



أشتُهرت بمسيرتها المُكلّلة بعشرات الأغنيات الناجحة، غير صوتها الجميل.



لا نجد نجمةً عربية مثلها تفرض كلّ هذه الجاذبيّة، فتسحرنا بشياكتها دون اسفاف.

45079497