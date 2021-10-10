شاهد .. فائق حسن يتغزل بـ أصالة ووصفها بالمعجزه ..وبكلماته وعشقه يثير غيرة الجمهور!

انت الان تتابع خبر فائق حسن يتغزل بـ أصالة ووصفها بالمعجزه ..وبكلماته وعشقه يثير غيرة الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

غازل الشاعر العراقي فائق حسن زوجته الفنانة السورية أصالة، في صورة جمعتهما ونشرها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

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إذ عبّر عن حبه بصوتها ووصفها بـ “المعجزة” وقال: “كان صوتك منذ الازل يبث الحب في كل مكان له رنين اجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق”.

وأضاف :”يتسابق كل شيء فيك ليكون الافضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!”.

وتابع فائق: “يا انت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري”.

كما وقال :”الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه”.

كما وتابع قائلا :”انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا وقدرنا المحتوم”.



وتفاعل المتابعون مع كلمات حسن لـ أصالة، حيث علق شخص: “فدوة ربي يحفظكم لبعض احلى كوبل”، وقال آخر: “ترااا نغاااررر عليها”.13020287