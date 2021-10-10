شاهد .. من شدة جمالها لم يتمالك نفسه الفنان تامر حسني يصعق كل جمهوره وهذا ما فعله مع فتاة أردنية وأثار غضب الأردنيين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر من شدة جمالها لم يتمالك نفسه الفنان تامر حسني يصعق كل جمهوره وهذا ما فعله مع فتاة أردنية وأثار غضب الأردنيين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، أعلن الفنان تامر حسني، وصوله للأردن لإحياء حفل غنائي ضخم في عمان.

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ونشر الفنان المصري صورا لحظة وصوله الى مطار الملكة علياء، ظهر فيها استقبال مجموعة كبيرة من جمهوره الأردني في المطار، والتقاط الصور معه.

وعلق تامر على الصور "من أول اليوم للحظة الوصول لمطار الأردن الحبيب وصولاً بالفندق، كل الشكر لحسن الاستضافة من الشعب الأردني الحبيب فعلاً أهل كرم"، وأكد ان حفلته الجمعة ببشارات جولف كلوب عمّان.



تباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل على طريقة استقبال تامر حسني في المطار بالورود والحماس من قبل شاب وفتيات الأردن المحبين للفنان،

فمن النشطاء من رحب بالفنان، وعبروا عن حبهم له، معتبرين انه يليق به هكذا استقبال، بينما أثارات هذه التصرفات غضب الأردنيين معتبرين انه مبالغ فيها، وكثر عبروا عن صدمتهم بهذا الاهنمام وهذا الاستقبال الحافل لفنان شاب خاصة أن الفتيات كانا برفقته.



هذا وحقق تامر حسني، مؤخرا أعلى الإيرادات في دور العرض بفيلمه الجديد «مش أنا»، الى جانب: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وغيرهم، رغم الخلافات التي حدثت حوله بعد مطالبات حلى شيحة بحذف مشاهدها بالفيلم.

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