شاهد .. اتفرج.. رهف القنون تمارس المحظور مع شابة في السيارة وصور تفضحهما  (صور)

انت الان تتابع خبر اتفرج.. رهف القنون تمارس المحظور مع شابة في السيارة وصور تفضحهما (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الناشطة السعودية رهف القنون، اليوم الثلاثاء، فيديو صادم قصير على حاصية الستوري في حستبها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت رهف القنون في الفيديو وهي تقبل او حبيبتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة .

وصدمت جرأة رهف القنون متابعيها خصوصا انها سبق ودخلت في علاقة مع شاب وانجبت منه ابنتها الوحيدة .

ويبدو ان رهف اختارت ان تتخطى الخطوط الحمراء مرة ثانية فهل غيرت ميولها الجنسية؟ وهل تخلت عن ابنتها من اجل حبيبتها؟

اسئلة كثيرة طرحها الجمهور بعد هذه المشاهد الفاضحة، متسألين عن الأسباب التي قد تدفعها لأخذ هذه الخطوة.

وكانت قد نشرت رهف القنون ، صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري في حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت رهف القنون في الصورة بإطلالة مفاجئة أثارت إستغراب المتابعين والجمهور حيث صدمت المتابعين بإرتدائها overall ضيقاً جداً على الجسم وبلون البيج .

وتخطت رهف هذه المرة حواجز جديدة حتى ظن المتابعون للوهلة الأولى أنها لا ترتدي شيئاً .

كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية

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