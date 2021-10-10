شاهد .. امسك أعصابك وشاهد.. رضوى الشربيني قبل عمليات التجميل شكلها سيصدمك بقوة

انت الان تتابع خبر امسك أعصابك وشاهد.. رضوى الشربيني قبل عمليات التجميل شكلها سيصدمك بقوة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رضوى الشربيني قبل عمليات التجميل اشتهرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بجمالها الناعم، ولكن وراء هذا الجمال الذي أسر قلوب العديد من محبي هذه الإعلامية المحبوبة بعض عمليات التجميل التي منحت رضوى مظهرا أجمل وملامح متناسقة.

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سنستعرض إليكم فيما يلي صور رضوى الشربيني قبل عمليات التجميل.

كشفت رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” عن رحلتها لخسارة 30 كيلوجرام من وزنها، وذلك بعد أن اكتسبت هذا الوزن الزائد عقب الزواج والإنجاب.

وقالت رضوى الشربيني أنها بعد انفصالها عن زوجها قررت خسارة وزنها الزائد، وبدأت بالفعل المتابعة مع أحد أطباء التغذية مع المواظبة على ممارسة الرياضة، لتخسر 30 كيلوجرامات من وزنها في 4 شهور، مشيرة إلى أن وزنها بعد الزواج والإنجاب كان 89 كيلو في حين أن وزنها الطبيعي كان لا يتعدى الـ 58 كيلو.

رضوى الشربيني قبل وبعد التجميل

وزن رضوى الشربيني ليس هو الأمر الوحيد الذي تغير فيها، فمع تصفحنا لصورها القديمة نجد أن شكل أنفها كان مختلفاً تماماً عن شكله الآن، لتكشف بنفسها عن إجرائها عملية تجميل في أنفها.

كما أظهرت صور رضوى الشربيني من بداياتها حتى يومنا هذا، عن تغير ملحوظ في شكل بشرتها، حيث بدا وجهها الآن أكثر بياضاً ونعومة من قبل، وهذا ما تكشفه بنفسها أيضاً، من نشر صور لها على انستقرام بعد تقشير بشرتها.

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