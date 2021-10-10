شاهد .. توقعات مرعبة للعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع: كوارث ستقلب المنطقة راساً على عقب وهذا ما سيحدث في اليمن والسعودية والمنطقة بعد أيام

انت الان تتابع خبر توقعات مرعبة للعرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تصعق الجميع: كوارث ستقلب المنطقة راساً على عقب وهذا ما سيحدث في اليمن والسعودية والمنطقة بعد أيام والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت ملكة التوقعات الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف توقعات و تنبؤات جديدة لعام 2021 وهي ليست الأخيرة لبداية عام 2022 ، حملت عدداً من الأحداث على الساحة العربية والعالمية.

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وأطلّت “سيدة التوقعات” ليلى عبد اللطيف في مقطع فيديو رصده “الميدان اليمني”، حيث كشفت عن توقعات مرعبة صعقت الجميع وعن كوارث ستقلب الوطن العربي راساً على عقب عن لبنان ودول العالم.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2022

وفيما خصّ توقعات ليلى عبد اللطيف عن لبنان، فقد تركّز مجملها عن سعر صرف الدولار، وأزمة المحروقات والكهرباء، وكذلك عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفيما يلي ينشر “الميدان اليمني” أبرز التوقعات:

– الدولار في لبنان سيبقى في وضع الاهتزاز في خلال الفترة الراهنة، وسيواصل عملية الهبوط والارتفاع لفترة معينة، ومهما انخفض الدولار إنني أرى قفزة جنونية ستجعله يتخطّى الـ50 الف ليرة.

– سنرى السوق السوداء تختفي عن الواجهة وعن التداول، مع بروز الحلول المالية الجدية، وسيتمّ تثبيت سعر الصرف على نحو نهائي ومعتدل.عدة انفراجات مفاجئة في أزمة المحروقات وغير متوقعة، وأرى مساهمة 3 دول كبيرة وفاعلة في هذه الأزمة، من بينها دولة خليجية.

– الشتاء المقبل سيكون قاسيا جدا.

– زوارق الأمن اللبناني تجوب الشاطئ والبحر اللبناني وذلك بسبب حدث مؤسف تشهده المياه اللبنانية.

– تقارب دبلوماسي علني بين الولايات المتحدة وسوريا يجعل بعض قادة الساحة السياسية اللبنانية تغيّر موقفها من النظام السوري والرئيس بشار الأسد بشكل إيجابي.

– وزراء في حكومة ميقاتي يزورون سوريا، ولا أستبعد ان يزور ميقاتي سوريا شخصيا في الفترة المقبلة.

– قرارات جريئة سيتخذها ميقاتي في خلال الفترة المقبلة، ما سيضعه في مواجهة أحد التيارات السياسية الكبرى.

كما توقعت بأن المنطقة المشتركة بين اليمن والسعودية ستشهد تصعيد في المناوشات والنزاعات، بينما من المتوقع التوصل إلى اتفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلافات ووقف الحرب في اليمن، تقوده عُمان والكويت، ومن المتوقع أن ينجح هذا الاتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 كاملة

ليلى عبد اللطيف، عرافة وسيدة أعمال لبنانية – مصرية شهيرة، لُقبت بـ”سيدة التوقعات”، وهي من مواليد 17 يناير 1958 (63 سنة).13770255