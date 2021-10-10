انت الان تتابع خبر بعد حذف جميع صورها.. غادة عبد الرازق تعود بـ"ستايل" جديد جعلها تبدو في العشرينييات من عمرها اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 04:30 مساءً |

فاجأت النجمة المصرية غادة عبد الرازق جمهروها ومتابعيها، اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بستايل جديد.

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وذلك بعد حذف جميع صورها على حسابها على انستغرام، والتي يتابعها من خلاله نحو 10 ملايين شخص.

واعتمقت المصرية غادة قصة شعر مختلفة، ونشرت الصور عبر موقع «انستغرام”.

حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم لعودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى.

فيما انهالت التعليقات من النجمات والنجوم وأصدقاء غادة على حسابها على انستغرام، حيث تفاعلت كل من النجمة منى زكي بباقة قلوب ترحيباً بعودتها.

وكذلك الفنانة حنان مطاوع التي علقت على عودة غادة قائلة: «قمرايه حبيبتي.. ما شاء الله».

كما تفاعلت بالإعجاب أيضاً كل من مي سليم وأنغام والإعلامية وفاء الكيلاني والعديد من النجوم أيضاً.

وكانت النجمة غادة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال»، الذي تدور أحداثه داخل حارة شعبية.

وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، حيث جسدت غادة شخصية «غزال».

وهي سيدة من بيئة راقية تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات.

ولكنّه اختفى فجأة وتُحاوِل الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رافقته قبل اختفائه.

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