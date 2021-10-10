شاهد .. الفنانه اليسا تخطف أنظار الجمهور بقميص اسود شفاف وحمالة صدر حمراء..والجمهور في ذهول!

انت الان تتابع خبر الفنانه اليسا تخطف أنظار الجمهور بقميص اسود شفاف وحمالة صدر حمراء..والجمهور في ذهول! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خطفت النجمة اللبنانية اليسا انظار الجمهور و المتابعين بعد تداول صور من احدث ظهور لها من دبي.

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حيث ظهرت مرتدية بنطال جينز أزرق اللون وقميص شفاف باللونين الأسود والأبيض يظهر حمالة الصدر ذات اللون الأحمر

تم تداول الصور بشكل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وركز البعض على ملامح وجهها، وقالوا إن عملية شد الوجه التي أجرتها قبل أشهر قليلة واضحة.

فيما أشاد متابعون آخرون بإطلالة إليسا، مشيرين إلى أنها ناسبتها، ومواكبة للموضة، كما علقوا على رشاقتها وفقدانها لوزنها مقارنة بالأيام الماضية.



حصلت النجمة اللبنانية إليسا مؤخرا على الإقامة الذهبية في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتداولت العديد من الصفحات الفنية لحظة حصول المطربة اللبنانية على الإقامة الذهبية من دائرة الهجرة والجوازات في دبي، كما وتداولوا لها فيديو وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لفندق “بلازو فيرساتشي” في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.



اليسا

هي فنانة لبنانية من أم سورية ولدت في 27 أكتوبر 1972. اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ولاحقًا في فبراير 1999 صدر الألبوم عربيًا بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999، وظل ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

كان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية الذي حقق لها شهرة واسعة. وجعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية.78977421