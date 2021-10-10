شاهد .. النجمة المصرية حنان ترك اعتزلت الفن لهذه الأسباب وندمت كثيرا بسبب هذه القبلة في هذا المشهد ؟

انت الان تتابع خبر النجمة المصرية حنان ترك اعتزلت الفن لهذه الأسباب وندمت كثيرا بسبب هذه القبلة في هذا المشهد ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعتبر الفنانة حنان ترك من اكثر الفنانات الرائعات والتي يشيد بها العديد من الجمهور والنقاد بشكل عام، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية وحققت نجاحا كبيرا من خلال إثبات موهبتها في العديد من الأدوار التي قامت بتجسيدها.



حكاية القبلة الوحيدة التي ندمت عليها حنان ترك75592573

حيث قالت الفنانة حنان ترك، خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، أنها ندمت ندما شديدا بسبب مشهد القبلة التي قامت بتجسيده خلال إحدى أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين.



وأوضحت خلال تصريحاتها، أنها قامت به كمصالحة له بسبب أنه كان قد عرض عليها دورا في إحدى أفلامه من قبل ولكنها رفضت بسبب انها كانت حاملا في ابنها “يوسف”، حيث أنها قامت بتسمية هذا الاسم من كثرة حبها في المخرج يوسف شاهين، مشيرة إلى أنها تتمنى حذفه نهائيا من حياتها للأبد.



السبب الحقيقي وراء اعتزال ترك

حيث أنها اعتزلت الفن وقررت ارتداء الحجاب بعد وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين بالاضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى التي لم تفصح عنها، ثم شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية وهي ترتدي الحجاب ثم قررت اعتزال التمثيل نهائيا.



جدير بالذكر، أن الفنانة حنان تــرك قامت بالمشاركة في ما يقارب من حوالي 33 فيلما سينمائيا، و 3 مسرحيات ولها 4 افلام كرتون بصوتها من الفيلم الاشهر بكار وسوبر هنيدي، وما يقارب من حوالي 14 مسلسل.75592573