انت الان تتابع خبر لن تصدق عمر الفنانة شيرين!! للمرة الاولى تكشف أسرارها للجمهور..اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 05:30 مساءً |

اثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب فضول جمهورها بعد اعلانها عمرها الحقيقي للمرة الاولى في حفل عيد ميلادها.

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حيث يصادف اليوم الثامن من شهر أكتوبر- تشرين الأول عيد ميلاد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والتي تتم عامها الـ 41.

وكانت النجمة المصرية والتي تركت بصمة قوية في عالم الفن على الرغم من غيابها الأخير قد واجهت الكثير من المشاكل في مسيرتها المهنية، إلا أنها تمكنت من تجاوزها وفرض قوتها برغم الظروف المحيطة.

الحياة العاطفية لـ شيرين عبد الوهاب كانت مادة دسمة للإعلام طوال مسيرة حياتها والبداية كانت مع زواجها الأول من الموزع الموسيقي مدحت خميس، إذ أن الفنانة كانت قد صرحت بأنه يعاني من مشاكل نفسية.

وخاصة بعد تسريب تسجيل صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب وهو يتحدث لاحدى الفتيات عبر التسجيل عن مخططات نجله في الاستيلاء على أموال زوجته الفنانة شبرين ورغبته بالزواج بغيرها وهو لا يحبها الا لأموالها وشهرتها.

الجدير بالذكر ان الفنانة شيرين عبدالوهاب أحيت حفلها الأخير بعد غياب طويل عن الجمهور في المملكة العربية السعودية برفقة زوجها الفنان المصري حسام حبيب بإستضافة جمهورها السعودي ضمن مهرجان الرياض 2021.

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