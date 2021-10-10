اتفرج – شيرين عبد الوهاب: الزمن يتوقف عند يوم ميلادي الـ 39

شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: الزمن يتوقف عند يوم ميلادي الـ 39 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الذي صادف الجمعة الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ونشرت صور الهدايا .

حيث وثقت شيرين عبد الوهاب، العديد من الهدايا التي وصلتها بمناسبة عيد ميلادها الـ41، ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة إلى جمهورها تعليقاً على هداياهم في عيد ميلادها، ووصفتهم بعائلتها وليس جمهورها ومحبيها فقط.

وعلقت الفنانة في رسالتها:” ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وانتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم ابدا وايوة هما 39 وردة بس”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت العام الماضي بمناسبة بلوغها عمر الـ 40، أن الزمن سيتوقف عند يوم ميلادها الـ 39 فقط، ولن تحتفل بأي يوم آخر، وقالت عبر تويتر: “ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون ميلادي الأربعين.”

وتابعت ضاحكة: “يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد ال٣٩، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا”.