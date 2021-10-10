شاهد .. الفنانه هيفاء وهبي تنافس ياسمين صبري وبإطلالة جذابه.. تطلّ من الطائرة والجمهور يشيد بشدة جمالها!بالصور

انت الان تتابع خبر الفنانه هيفاء وهبي تنافس ياسمين صبري وبإطلالة جذابه.. تطلّ من الطائرة والجمهور يشيد بشدة جمالها!بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أطلّت فيها على الجمهور من الطائرة.



ونالت صور هيفا اعجاب عدد كبير من المتابعين، كما انها تلقّت الكثير من التعليقات، اذ اشاد الجميع بجمالها وأناقتها.



وكانت نشرت هيفا وهبي مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت فيها أنظار الجمهور بإطلالتها غير المألوفة.



ونسقت هيفا تنورة متوسطة الطول، باللون الأسود ونقشة غريبة من الجلد، مع t-shirt باللون الأبيض، من دار Balmain للأزياء. كما أرفقت الملابس بصاندال باللون الأخضر.61664357