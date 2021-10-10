شاهد .. روان بن حسين تتعمد تثير الضجة والجدل .. بوصلة رقص مثيره وهي بين احضان وتقبيل سعد لمجرد ومريم حسين تعلق-بالفيديو

انت الان تتابع خبر روان بن حسين تتعمد تثير الضجة والجدل .. بوصلة رقص مثيره وهي بين احضان وتقبيل سعد لمجرد ومريم حسين تعلق-بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أحيا الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ حفلاً غنائياً في ​دبي ​حضره عدد كبير من محبيه قدم خلاله مجموعة من أشهر الأغاني في مسيرته الغنائية، كان من بينها أغنية :أنت باغية واحد: التي ردد كلماتها الجمهور، كما قام كذلك بغناء أغنية "معلم" و"إنساي"،

71191230

وقدم سعد لمجرد العديد من الرقصات مع الأغاني التي قدمها على المسرح كما لوحظ حمله للعلم المغربي لكن المثير للجدل هو تواجد الفاشينيستا والفنانة الكويتية ​روان بن حسين ​التي حضرت الحفل وتقدمت نحوه وقامت باحتضانه بشدة، وظهر لمجرد وهو يطبع قبلة على وجنتها، لكن الأحضان بين روان وسعد استمرت إلى أن طبع قبلة على يدها وابتعد قليلاً خلال غنائه.



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف روان بن حسين وعبروا عن استيائهم من جرأتها وعدم ممانعتها للأمر، ولفت البعض الآخر إلى استمرارها في احتضانه على الرغم من استمراره في الغناء وابتعاده عنها قليلاً.



حتى أن الفنانة المغربية ​مريم حسين​ قارنت بين ما حصل معها خلال رقصها في عيد ميلادها الذي اعتبر خادشاً للحياء منذ عامين في ​الإمارات​ وأدى إلى سجنها وبين ما حصل في الحفل بين روان ولمجرد وكتبت معلقة على الفيديو:" تقريباً مثل رقصي بـ عيد ميلادي.. بس الفرق إني انسجنت".71191230