شاهد .. فضيحة غير مسبوقة : بطلة العشق الممنوع بيرين سات كما ولدتها امها في السرير...اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة غير مسبوقة : بطلة العشق الممنوع بيرين سات كما ولدتها امها في السرير...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية ​بيرين سات​ تظهر فيها في السرير، عارية من دون حمالة صدر، الأمر الذي اثار صدمة كبيرة بين الجمهور، الا انها صورة مفبركة ليست حقيقية، وهناك من صدّقها من الجمهور.

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وكانت انتشرت صورة لـ سات برفقة زوجها من حفل زفاف شقيق حبيبها السابق.

وتجدر الإشارة الى ان بيرين استمرت بإحياء ذكرى وفاة حبيبها ليومنا هذا، بالرغم من وفاته في عام 2004، وزواجها بعد ذلك.

كما انتشرت مؤخراً صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيرين سات من أحد أعمالها التمثيلية، تُظهر ممارستها الجنس مع زميلها في المسلسل، وقد عبّر الجمهور عن استيائهم من الصورة.

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