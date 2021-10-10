اتفرج – حفل الفنان تامر حسني في جرش يثير غضب الأردنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل الفنان تامر حسني في جرش يثير غضب الأردنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صور وفيديوهات لحفل الفنان المصري تامر حسني، يوم الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة الأردنية عمان، مما صدم المتابعين للوضع الصحي المرتبط بوباء كورونا.

حيث ظهر في الصور عدم التباعد بين الجماهير، خصوصا وأن المملكة الأردنية، قد شهدت حالة واسعة من التذمر من الازدحام والتلاصق في مهرجان جرش أخيرا، ما أدى لعزل رئيس المهرجان.

حيث اثار الحفل حالة من الرعب لدى العديد من الأردنيين، نتيجة العدد الكبير للحضور، والذي لم يراع أدنى أشكال الوقاية واتباع البروتوكول الصحي الذي تفرضه الحكومة في ظل ما تعانيه المملكة من جائحة كورونا، حسب وسائل إعلام أردنية.

ودعا العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحكومة الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعدم السماح لاي جهة باقامة مثل هكذا فعاليات تهدد صحة وسلامة جميع الأردنيين.

ويُذكر أن الفنان عمرو دياب من المقرر أن يُحيي حفلا فنيا وسط جدل واسع حول أسعار التذاكر التي وصلت إلى 300 دينار (حوالي 420 دولارا).