انت الان تتابع خبر نجم مسلسل "الهيبة".. خان زوجته مع ممثلة وتزوج من وفاء الكيلاني عبر الهواء مباشرةً في احدئ البرامج التلفزيونية اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 07:00 مساءً |

يعتبر احد الفنانين الذين لمع نجمهم في فترة وجيزة، وحقق نجاح وشهرة كبيرين، واعتبر نجماً عربيا تحضى اعماله بقبول منقطع النظير لدى الجمهور، أحبه متابعيه من بدايته "جِرو بن كليب" في مسلسل الزير سالم، مرورا بصقر قريش والملك فاروق، ووصولاً الى الهيبة، إنه النجم العربي تيم الحسن؛ الذي يرصد "أحداث نت" محطات في حياته الشخصية والدرامية في هذا التقرير.

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ولد الفنان السوري تيم حسن في عام 1976م، عاش طفولته في دمشق، إلى أن اكمل الثانوية العامة، وطلب من والديه أن يلتحق بكلية الحقوق في بيروت، ولكن فشل في الدراسة بالسنة الثانية.

وجد في إحدى المجلات اعلان في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحاول الالتحاق به، ولكنه لم يقبل في السنة الأولى،ولكنه اتجه إلى التمثيل في اربع مسرحيات ومثل كومبارس صامت وبدون جملة.

قدم في السنة الثانية، وكان جمال سليمان من ضمن اللجنة التي قيمت تيم، وفعلا قُبل في المعهد، وفي السنة الثانية عرض عليه احد المخرجين مسلسل كان يامكان، وقبل تخرجه عمل في مسلسل الزير سالم، وتميز به.

وبعد تخرجه من المعهد عام 2001م، عُرض عليه بعض الاعمال الدرامية منها صقر قريش، وربيع قرطبة، وادوار أخرى اجتماعية وتاريخية، وفعلا اصبح شخصية محبوبة لدى الجمهور.

وفي2007م، اشترك في مسلسل الملك فاروق، وجسد الشخصية،ولاقى نجاح كبير، وايضا اعمل اجتماعية ومن افضلها مسلسل الهيبة التي حضي بحب كبير في اوساط الجمهور داخل الوطن العربي.

حصل تيم الحسن على احسن ممثل عربي في الدراما العربية، ثلاث مرات على التوالي في عام 2015 و2016 و 2017م، لادوار عديده قدمها. اشتهر بها، وخاصة تلك الاعمال التي تركت إثر كبير عند الجمهور.

في عام 2002م تزوج تيم الحسن من الفنانة ديمة بياعة، وانجب منها طفلين "ورد" و "فهد"، وعاش معاها عشر سنين، وانفصلا عن بعض، بسبب خيانته لها مع الممثلة نسرين طافش. وكانت الزوجة الثانية للفنان تيم الحسن، من الإعلامية المصرية فاء الكيلاني، عام 2017م، وكان الموضوع مفآجئ للجمهور بعامته.

وقال زوج وفاء كيلاني السابق إن تيم الحسن وزوجته السابقة، كانوا على علاقة سرية في السابق، قبل زواجهما.

وفي احدى اللقاءات التلفزيونية التي كان يقدمه وفاء الكيلاني، وعندما استضافت تيم الحسن؛ قالت له: "اذا انا عرضت عليك تجوزني حتقبل"، رد تيم: "بقبل على طول حبيبة قلبي"، وهذا الحوار كان نوع من انواع المزح، وبعدها بسنتين تزوجا.

وظهرت ممثلة ناشئة سورية اسمها سوسن مخائيل، وقالت إنها مستعدة للتمثيل مع تيم الحسن بمشهد حميمي، وأدت هذه التصريحات من قبل الممثلة إلى ردود افعال كثيرة من قبل الوسط الفني وفي مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين.26815706