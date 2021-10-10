انت الان تتابع خبر فنان كويتي شهير يتعرض لحادث سياره نجأ منه بأعجوبه اتفرج كيف ظهر ملطخاً بالدماء! بالصوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 07:50 مساءً |

تعرَّض الفنان الكويتي عبد الله التركماني لحادث مروري تسبب في إصابته بجروح بليغة.

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ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، صورة للتركماني وهو يرقد في أحد المستشفيات وقد تلطَّخت ثيابه بالدماء.

وعلَّقت العيدان على الصورة قائلةً: «تعرَّض الفنان المحترم عبد الله التركماني لحادث مروري، قدَّر الله وما شاء فعل».

وأضافت: «الله يقوِّمك بالسلامة بو عبد الحميد، ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم لزوجتك وأولادك وأهلك، يا راقي يا محترم يا طيب»، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

يُذكر أن عبد الله التركماني شارك أخيراً في الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي «أمر إخلاء»، إلى جانب النجوم: رهف محمد، وشاري الرئدان، وميس قمر، ويوسف البلوشي، وصمود المؤمن، والعمل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبد الرحمن السلمان.

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