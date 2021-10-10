شاهد .. محمد أسامة .. الطفل « منظف السيارات » الذي خدع كريس المصري في مقلب غيّر حياته وأصبح أشهر نجم في مصر - اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر محمد أسامة .. الطفل « منظف السيارات » الذي خدع كريس المصري في مقلب غيّر حياته وأصبح أشهر نجم في مصر - اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

انقلب السحر على الساحر.. بالضبط هذا مع حدث مع لاعب الخفة المصري الشهير بـ”كريس المصري“، حينما أراد أن يلاعب طفلاً وجده في الشارع ينظف السيارات، بينما كان هو يقود سيارته.



فقد أوقف الطفل محمد أسامة البالغ من العمر 11 عاماً اللاعب الشهير، ممسكاً قماشة التنظيف ومرتدياً ثياباً بالية قديمة، توقف اللاعب للطفل وبدأ الكلام معه فعلاً.57279995



نار انقلبت 20 جنيهاً

بدأ الطفل حديثه مع اللاعب وقال إنه يعرفه لأنه يظهر عادة على “الفيسبوك”، ويقصد الطفل بها موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينما كان طلب اللاعب من صديقه معه في السيارة تصوير الموقف.



فقرر اللاعب بعدها أن يقوم بأحد ألعاب الخفة ممازحاً الطفل وفعلاً طلب منه اختيار رقم فاختار الطفل رقم 20، فقلب الساحر النار بيده إلى ورقة من فئة الـ20 جنيها مصريا، ما أثار دهشة الطفل مما حدث أمامه.



محمد أسامة وكريس المصري

وحين أعطى اللاعب الطفل الـ20 جنيهاً، رفض الأخير المبلغ وطلب منه أن يكتشف موهبته بالغناء، فاسمتع اللاعب لمحمد فعلاً، بينما كان يغني مقطعاً من أغنية للفنانة ريهام عبدالحكيم.

فأعجب اللاعب فعلاً بصوت الطفل وأثنى عليه، ليفاجئه الطفل بموهبة أخرى، وقال له إنه يجيد التمثيل، وبينما طلب اللاعب من الطفل تأدية مقطع تفاجأ بأنه تعرض لخدعة طريفة من برنامج مقالب.



الطفل أصبح مشهوراً

الفيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل وفي الأوساط المصرية، ووصل صداه إلى وزير الشباب المصري الذي تعهد باحتضان الطفل محمد أسامة وتدريبه وصقل موهبته، واعداً إياه بإدخاله أوركسترا وزارة الشباب.



كما لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم صاحبة الأغنية التي غناها الطفل محمد للاعب الشهير، منشوراً عبر فيسبوك طلبت فيه من محبيها نشر فيديو الطفل ودعمه لأنه موهبة تستحق الدعم.



إلى ذلك، يطمح الطفل محمد لإكمال تعليمه، ولأن يصبح مغنياً مشهوراً، ولم يكن يعلم أن مقلباً صغيراً سيغير حياته بهذا الشكل ويجعله مشهوراً في بضع دقائق.57279995