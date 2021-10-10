اتفرج – انتقادات اتجاه ياسمين صبري للتأليف

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات اتجاه ياسمين صبري للتأليف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الناقدة الفنية، حنان شومان، أن ياسمين صبري تصلح فقط لتكون نجمة لتطبيق إنستغرام وليست ممثلة.

حيث انتقدت شومان موهبة الفنانة ياسمين صبري خاصة بعد أن أعلنت عن دخولها مجال تأليف الأعمال الدرامية والفنية .

و قالت : “أنا بعتبر ياسمين صبري نجمة على إنستغرام، لإن إنستغرام بيعتمد على الصورة غير الناطقة. لكن هي عندها مشكلة كبيرة جداً جداً في فكرة القبول على الشاشة منذ أن قررت أن تكون بطلة، وهي بقت معروفة بإنها ممثلة الريأكشن الواحد.”

وعبرت عن دهشتها لاتجاه ياسمين صبري لمجال التأليف، قائلة: “المشكلة إنها كمان عايزة تؤلف أو تعلن التأليف. مسلسلها السنة اللي قبل اللي فاتت أنا عندي المعلومة وبقولها على مسؤوليتي، إن ياسمين صبري كانت بتتفرج على مسلسلات أجنبية وبتقرر أنا عايزة المشهد ده، ومش هي لوحدها، حاجة عبث كامل. معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف في نفسه موهبة الكتابة، بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل.”

و في وقت سابق صرحت ياسمين :”لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح”.

و اوضحت ياسمين صبري أنها تبحث عن النص الجيد من العام الماضي قائلة:”أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا فقد ابتعدت العام الماضي “.