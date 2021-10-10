شاهد .. شاب يمارس الفعل الفاضح مع الإماراتي ‘‘بدر خلف’’ بعدما أصبح فتاة مكتملة الأوصاف

انت الان تتابع خبر شاب يمارس الفعل الفاضح مع الإماراتي ‘‘بدر خلف’’ بعدما أصبح فتاة مكتملة الأوصاف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض خبير التجميل الإماراتي المتشبه بالنساء، بدر خلف، لـ التحرش في الشارع من قبل أحد الأشخاص، بعدما ظهر كأنه فتاة مكتملة الأوصاف.

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وأثار خبير التجميل، الجدل، بعد الكشف عن تعرضه للتحرش، من قبل أحد الأشخاص في الشارع، معترفًا بما حدث.

وظهر خلف، في مقطع فيديو مرتديًا عباءة وخمار وقال: “اليوم حسيت بمعاناة البنات اللي يعانون من التحرش، أنا داخل الجمعية في أمان الله، لابس عباية و لابس خمار”.

وأضاف: “واحد قاعد يغلس عليا ويراقبني من ساعة ما دخلت لحد ما طلعت، لما دقيت سيارتي طار وراح.. إيش في! بنات الناس مو لعبة! اعتبرني أختك اعتبرني قريبتك!”.

وتعرض بدر خلف لانتقادات واسعة بسبب ظهوره المثير، والذي يؤكد ميوله الواضح كل يوم.61434852