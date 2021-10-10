شاهد .. هل تذكرون جواهر الدجالة في مسلسل الحاج متولي.. شاهدوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون جواهر الدجالة في مسلسل الحاج متولي.. شاهدوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قدمت الفنانة أمل إبراهيم أدوار راسخة في الذاكرة مهما مر عليها حتى وإن لم تكن أدوار بطولة، ورغم عطائها للفن لم يتذكرها الوسط الفني الآن ولكن جمهورها لم ينساها.



بدأت حياتها الفنية منذ الصغر بعدة أدوار صغيرة في بعض السهرات التليفزيونية والمسرحيات والمسلسلات، وفي عام 1973شاركت في الفيلم الكوميدي "مدرسة المشاغبين"، وأيضًا دورها في فيلم "بدور" لتكون بداية انطلاقها الحقيقية.16871804

عملت في الفن طوال 40 عاما قدمت فيهم 243 عملًا فنيًا، مثلت مع كبار النجوم امثال فريد شوقى، عادل إمام، نور الشريف، يحيى الفخرانى، محمود ياسين، محمد صبحى.

وقدمت شخصيات لاتنسى في الأعمال التي شاركت فيها رغم أنها لم تكن البطلة فنتذكر لها شخصية "نبقة" بمسلسل "زيزينيا" وجواهر الدجالة بـ"عائلة الحاج متولى" وهنية فى "العصيان" وأيضا دورها فى "ريا وسكينة"، وشاركت ايضا في مسلسلات "البخيل وأنا"، "يوميات ونيس"، "عباس الأبيض في اليوم الاسود".



كذلك شخصية الخادمة كما في فيلم "البنات عايزة إيه" وفتاة الليل في فيلم "درب الهوى" والزوجة الخائنة في فيلم "القطار"، ولعل من أهم الأدوار التي أدتها الفنانة أمل إبراهيم دورها في فيلم "الكيت كات"، كما قدمت أعمال أخرى فى السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزهم "فيلم هندى"، "أمهات فى المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبى".

من أعمالها في فترة الالفينات فيلم "البرنسيسة" مع علا غانم،كان آخر ما قدمت مسلسل "قمر" مع النجمة فيفى عبده.

وحلت الفنانة أمل إبراهيم، قبل أيام قليلى ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة" بعد غياب طويل عن الأضواء.



وغابت الفنانة الكبيرة منذ نحو 8 سنوات عن الأعمال الفنية، وكشفت خلال لقائها أنها سعيدة باستضافتها في البرنامج، كما تحدثت عن رحلتها مع عالم الفن.



وكشفت الفنانة الكبيرة خلال اللقاء، أنها اضطرت لدخول مستشفى الأمراض العقلية بسبب دورها في فيلم "أيام الغضب" وداخل المستشفى حاول أحد المرضى التعدي بالضرب عليها.



كما كشفت أنها قامت بعمل ريجيم خاطئ تسبب في فقد وزنها بشكل كبير، كما أنها كانت تصوم طوال السنة وهو ما أثر عليها

وقالت إن نجلها بالمملكة العربية السعودية، ويقوم كل عام بإرسال دعوة لها لكي تحج وتعتمر.

وكان آخر ظهور فني للفنانة أمل إبراهيم فيلم "البرنسيسة" والذي عرض عام 2013، وهو من بطولة علا غانم.16871804