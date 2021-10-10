شاهد .. الفنانه إليسا تثير الجمهور وتتردد..ما بدي أبطل ألبس مكشوف وأرفض تغيير هوية لبنان!

انت الان تتابع خبر الفنانه إليسا تثير الجمهور وتتردد..ما بدي أبطل ألبس مكشوف وأرفض تغيير هوية لبنان! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن استيائها من الأوضاع الراهنة التي تمر بها لبنان، مشيرة إلى أنها لن تقبل أن يغير لبنان هويته، كونها دولة تُقدس الحريات، وتحترم حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نشأت عليه منذ صغرها.



تحدثت إليسا خلال مشاركتها في حفل جوائز مي شيدقاق، عن رأيها في الأوضاع الراهنة بلبنان قائلةً: نحن خلقنا ببلد تقدس الحرية، وما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي أبطل ألبس ديكولتيه «مكشوف» لأن في حزب عمّ يحكمنا، بدي أعيش ببلد مثل ما اتربيت ببيت أهلي، مثل ما علموني ببيت أهلي، يكون عندي رأي وحرية، وهذا البلد اللي أتمنى أعيش فيه. 19632522

تصريحات إليسا تابعت إليسا قائلة: ما عمّ بلوم الناس اللي عم بتسافر، لكني ضد أن يتركوا بلدهم ويصلوا إلى المطار، وكأنهم تاركين خلفهم نار جهنم، أنا مثلي مثل كل العالم الكهرباء تنقطع عندي 3 مرات في اليوم،

فيا أروح أعيش برا، وعندي إمكانية أفعل ذلك، لكني أرى أن بلدي بها الوقت بحاجة ليّ، وكتير بشوف ناس برا عندهم حب للبلد أكثر من اللي عايشين فيها.



المطربة إليسا كما وجهت إليسا، رسالة إلى الشعب اللبناني، قائلة: وقفوا تتبعوا أحزاب، وناس ماشين وراهم مثل الغنم، وأنا لا أتبع أحزاب، لكن بمثل حالي وحال كل إنسان جعان، وكل لبناني محتاج.. أنا بمثل شعبي.



على الجانب الفني، كشفت إليسا أنها تحضر لألبوم غنائي، لكنه لن يتم طرحه حاليًا، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع جمهورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.19632522