شاهد .. فضيحه مدويه لاأبو هشيمه بعد نشر صورة فاضحة لياسمين صبري.. بخصلات شعر مبللة بالبكيني (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر فضيحه مدويه لاأبو هشيمه بعد نشر صورة فاضحة لياسمين صبري.. بخصلات شعر مبللة بالبكيني (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وبعض الصفحات التي تعنى بفضائح الفنانين، مجموعة صور للفنانة ياسمين صبري اعتبرها المتابعون بالفاضحة، متساءلين عن رأي زوجها أبو هشيمة بظهورها المثير خاصة في البكيني.

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حيث أعاد المتابعون صورا لياسمين صبري كانت قد نشرتها ياسمين صبري عبر حسابها في "إنستغرام" أثناء قضاء الأجازة الصيفية بـجزر المالديف، وظهرت صبري في المسبح وهي ترتدي مايوه بكيني من قطعتين باللون الازرق، وجسدها وشعرها مبلل بالمياه، ما عرضها للإنتقادات حينها وطالبها البعض بحذفها.

في سياقٍ آخر، ترددت الكثير من الشائعات حول انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عن ياسيمن صبري بعد عدة اطلالات جريئة ظهرت بها وخاصة بالبكيني، ولكن سخر البعض من

هذه الاشاعات مؤكدين ان هذه الصور التقطتها ياسمين أثناء قضاء اجازة مع زوجها، وربما يكون هو من التقطها لها، ونشرتها ياسمين منذ فترة عبر حساباتها، وظهرت مع زوجها بعد هذه الصور.

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