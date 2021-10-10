انت الان تتابع خبر اتفرج اول ظهور لفائق حسن مع زوجته أصالة وهما في قمه الرومنسية ويصفها بـ"المعجزة".. فكيف ردت؟ اتفرج الصوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 10:00 مساءً |

وجّه الشاعر العراقي فائق حسن، رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة السورية أصالة، عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام"، واصفًا إياها بـ "معجزتي في زمن اللا معجزات".

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وتغزل فائق حسن بزوجته أصالة بكلام رومانسي، ونشر صورة تجمعهما، أرفقها بتعليق: "كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الافضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!! يا انت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه".

وأضاف حسن: "فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من أجل موعدنا وقدرنا المحتوم".

من جهتها، ردت أصالة على كلام زوجها، وقالت بتعليق على المنشور: "أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح.. الحمدلله على نعمة وجودك بحياتي يا صديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق".

وكشفت أصالة في تعليقاها عن سؤال فائق حسن اليومي لها، عن مدى حبها له، فعلقت: "وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير".

الجمهور عبر عن سعادته لرؤية نجمتهم تعيش أيام سعيدة، بعد أزمة انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد زواج استمر لـ 15 عامًا، وانتقد البعض الآخر أسلوب المبالغة في وصف المشاعر في فترة زمنية قصيرة.

وغازلت الفنانة أصالة زوجها فائق حسن بكلمات رومانسية، بالتزامن مع حضوره أوبريت "ليلة وطن"، وعلقت على مقطع فيديو: "نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

يشار إلى أن الفنانة أصالة أعلنت رسميًا عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك من خلال نشر صورةٍ لهما معًا، بعد سيل من التسريبات، والتكهنات حول زواجها الجديد.

وعلقت النجمة السورية برسالة مطولة، توجهت بها لزوجها الجديد عبر حسابها على "إنستغرام" بالقول: "أدعو الله أنّ أكون دائمًا مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق، والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحييت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور، وذات العهد..، ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي".

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