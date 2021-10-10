شاهد .. أجمل نجمة اغراء مصرية خلعت كل ملابسها الداخلية في أجرأ مشهد ساخن وقبل موتها نقلت الى مستشفى للأمراض العقلية

انت الان تتابع خبر أجمل نجمة اغراء مصرية خلعت كل ملابسها الداخلية في أجرأ مشهد ساخن وقبل موتها نقلت الى مستشفى للأمراض العقلية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اختارت لها الراقصة المصرية تحية كاريوكا، اسم غير اسمها الحقيقي، في بداية مشوارها الفني، دون أن تعلم أنها فيما بعد ستصبح صاحبة واحدة من أغرب القصص في تاريخ السينما المصرية والعربية.

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ومجرد ما تضع اسمها في محرك البحث (جوجل) للتعرف عليها، ستفاجئ بالكم الهائل من عناوين مقاطع الفيديو التي تشبه وصف (حزلؤم) فيلم أحاسيس، ولن تجد اسمها دون أن يلحق به كلمة مثير أو عارية..أنها الحاصلة على لقب أجرأ فنانة في تاريخ السينما المصرية متغلبة على ناهد شريف وناهد يسري، الفنانة منى إبراهيم.

وتعد منى إبراهيم، واحدة من الفنانات اللاتي أثرن الجدل الكبير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب جرأة أعمالهن.

اسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي، ولدت في مدينة طنطا يوم 8 مايو عام 1945، تعود أصولها إلى تركيا، ولديها أربعة شقيقات.

وانتقلت برفقة عائلتها إلى القاهرة لتبدأ رحلتها مع عالم الرقص الشرقي، لتختار لها حينها الفنانة تحية كاريوكا اسمها الفني "منى إبراهيم".

كتب عنها أحد النقاد أنها تفوقت على ناهد يسري.. وأنها أجرأ فنانة في تاريخ السينما المصرية وذلك حين ظهرت عارية تمامًا مع فريد شوقي وتسببت في أزمة.

قدمت ما يقرب من 22 فيلماً أبرزها فيلم "حنفي الأبهة" و"الغاضبون" و"الخادم" و"الغني والفقير" و"رمضان فوق البركان" و"جزيرة النساء" و"الأستاذ أيوب" و"يوم الأحد الدامي" و"الجائزة الكبرى" و"العمالقة" و"الغفران" و"عودة حميدو" و"الرجل المناسب" و"العتبة جزاز".وتزوجت الفنانة منى إبراهيم عشرون مرة من رجال أعمال ومشاهير لبنانيين ومصريين وأغلب تلك الزيجات كانت سراً ولم تنجب إطلاقاً.

كما تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بأن الفنانة المصرية من أصول تركية، اصيبت بالجنون في آخر أيام حياتها وتم إيداعها في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية. من أشهر أفلامها فيلم “الأستاذ أيوب” عام 1975 مع محمد عوض وفريد شوقي وصفية العمري وقد اثار الفيلم جدلا كبير حيث ظهرت فيه عارية تماما لتتفوق بذلك على ناهد يسري في فيلم سيدة الأقمار السوداء.

وانضمت بعده الفنانة منى إبراهيم إلى الفنانة ناهد يسري بطلة فيلم سيدة الأقمار السوداء ضمن قائمة الفنانات الأجرأ في تاريخ السينما المصرية.

وقد حذفت الرقابة المشهد الذي ظهرت فيه عارية تماما ومنع الفيلم نهائيا من العرض لكنه عاد للانتشار مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.عادت منى إبراهيم لتقديم أدوار بعيدة عن الإغراء بعد تقدمها في العمر، وذلك في نهاية الثمانينات، عندما شاركت في فيلم "حدث في بيت القاضي"، وقدمت دورًا قريبًا من الشر؛ لكنها تميزت فيه وكان المسلسل بطولة، محمد عوض وشكري سرحان وكريمة مختار وصلاح قابيل وأنتج عام 1989.97414120