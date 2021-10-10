شاهد .. بعد عنوسة دامت 40 عاماً.. صديق مي عز الدين يطلب يدها للزواج على الهواء ورد فعلها يصدم الجميع

انت الان تتابع خبر بعد عنوسة دامت 40 عاماً.. صديق مي عز الدين يطلب يدها للزواج على الهواء ورد فعلها يصدم الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة مي عز الدين للظهور مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غيابها لمدة طويلة عن الساحة، وذلك بمنشور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

63379597

وظهرت مي في الصورة بإطلالة جذابة من داخل منزلها، وهي تستعرض شعرها وملامحها الهادئة.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو لمي عز الدين، أثار ضجة واسعة حيث ظهرت في الفيديو الذي بثته مباشرة مع الجمهور، برفقة أحد أصدقائها ويدعى “علي”.

وقام علي في الفيديو بطلب الزواج من مي أمام الجمهور، قائلًا: “مي فكري، هتتجوزيني خلاص؟”.

https://www.instagram.com/reel/CNSsx7QjlMz/?utm_source=ig_web_copy_link

ولكن رد فعل مي صدم الجمهور، حيث فاجأته بالرفض وهي في احضانه قائلة “فكرت خلاص، لأ أنت اخويا يا على”.

وكشفت مي عز الدين، عن سبب رفض طلب الزواج من صديقها، قائلة أنه مثل شقيقها بالإضافة إلى أن علاقته النسائية الكثيرة وهو أمر لن تقبله بأي حال من الأحوال.

وتعد مي عز الدين من الفنانات التي لم تتزوج حتى اليوم، وقد تجاوز عمرها 40 عاماً في العام الماضي.

وفي وقت سابق، عبرت الفنانة مي عز الدين عن رفضها الظهور في أي لقاءات إعلامية، حيث أكدت للإعلامية لميس الحديدي عدم ظهورها في أي برامج تليفزيونية.

وخلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها، قالت الإعلامية لميس الحديدي: «أحترم قرارها جدا، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، أحترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا».

وأرجعت مي عز الدين رفضها الظهور في البرامج التليفزيونية أنها لا تحب الخوض في حياتها الخاصة أمام الجمهور، ومن الفنانات اللاتي يرفضن الظهور امام الكاميرات النجمة الكبيرة عبلة كامل، والتي من الصعب رؤيتها على الشاشة سوى عن طريق الأعمال الفنية.63379597