انت الان تتابع خبر شمس الكويتية بموقف محرج أمام الجمهور..اتفرج ماذا فعلت!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 11:00 مساءً |

أثارت الفنانة شمس الكويتية حالة من الجدل الواسع بسبب عدد من الصور التى تحمل رسائل مزيفة ونشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) عرضتها إلى حالة من السخرية.

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وجاء في إحدى الرسائل التي نشرتها شمس عبر حسابها الشخصي على تطبيق السناب شات والتي من المفترض أنها تلقتها من الجمهور " أحسنتي، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك "

واتضح من خلال الرسائل أن الفنانة شمس قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتظهر لجمهورها بأنها محبوبة وتلاقي إعجاب الجمهور.

من جهة أخرى ، ان الفنانة شمس الكويتية تصدرت مؤخرا محركات البحث بعد إطلالتها الاخير في أخر " فيديو كليب "اذ ظهرت مرتدية بنطال ضيق المسام بشكل كبير وهي تتمايل رقصا داخل حمام السباحة بحركات استعراضية اثارت غضب جمهورها.

الجدير بالذكر ان الفنانة شمس الكويتية ، مغنية سعودية الأصل من مواليد عام 1980

بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشرين، بينما كانت بدايتها الفعلية عندما قامت بتوقيع عقد مع «شركة رناد للصوتيات» التي تولت إصدار أول ألبوم غنائي خاص بها بعنوان " حبيب الورد " في عام 2001.

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