شاهد .. فشل في ليلة الدخلة وخاف يفتضح .. عريس ينتقم من عروسه بطريقة لا تخطر على بال إبليس

انت الان تتابع خبر فشل في ليلة الدخلة وخاف يفتضح .. عريس ينتقم من عروسه بطريقة لا تخطر على بال إبليس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدم شاب مصري يدعى "محمد م.ع" على قتل عروسه البالغة من العمر ١٩ عامًا، بعد ٢٤ ساعة من زفافهما.

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كشفت التحريات والتحقيقات الأولية فى حادث مقتل عروس على يد زوجها ليلة الدخلة عن مجموعة من المفاجأت من بينها أن العريس تخلص من زوجته بعد ساعات من زفافهما، بسبب فشله في ليلة الدخلة حيث لم يستطيع القيام بواجباته الزوجية، وأن المجني عليه لم تمهله وقته وأخبرت الجميع في أسرتيهما مما جعله يخاف من الفضيحة عند زيارة الأهل والأقارب في الصباحية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ادعى فيه المجني عليه التعب والهياج عند سؤال جهات التحقيق له بالمستشفى، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل أو أقوال حول الواقعة.

واستدعت نيابة الباجور، والدة المتهم، التي أكدت أن نجلها يتعاطى الأدوية المهدئة منذ 9 سنوات، ويعاني من مشاكل نفسية لوجود مشاكل مع أهل والده الذين يدعون أنه "مجنون".

وأوضحت أن نجلها خطب أكثر من مرة وفسخ الخطوبة واستقر على منار، ولكن كانت هناك مشاكل تعوق الزواج، حيث اختلف مع أهلها على مؤخر الصداق، وطالبته أسرة العروس بـ30 ألف جنيه، وكان غاضبًا جدًا، ولكن تمت السيطرة على الخلاف واستمرت الخطبة حتى انتهت بالزواج.

وتابعت والدة المتهم، أنها زارته يوم الصباحية فوجدته جالسا بصالة شقته وزوجته نائمة، وطالبته بأن يكون صبورًا، وفوجئت في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بأن شقيق عروس نجلها يخرج ثائرا قائلا "أنتم قاعدين هنا وسايبين الواد قتل البت".

وذكرت أنها تفاجأت بجثة العروس ملقاة غارقة في دمائها، وحاولوا إفاقتها بسكب المياه عليها ولكن شقيقها نقلها إلى المستشفى، موضحة أنها فوجئت بنجلها مطعونًا بالسكين، ولكنها لم توجه الاتهام إلى أحد.

واستمعت نيابة الباجور إلي أقوال والد العروسة وشقيقها الذين أكدوا في التحقيقات أن الزوج هرب سليما ولم يوجد به أى طعنات كما يدعي تبادل الطعنات وإصابته من جانب زوجته بعد خلاف بينهما ، وتواصل النيابة تحقيقاتها.

وكانت أسرة إحدى الفتيات توجهت إلى منزلها في "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.57048742