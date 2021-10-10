شاهد .. بجروب الماميز.. روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر التريند وغادة عادل ترد..اتفرج

انت الان تتابع خبر بجروب الماميز.. روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر التريند وغادة عادل ترد..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة المصرية روبي والفنانة غادل عادل محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد اعلان عملهما الجديد لأول مرة منذ مسيرتهم الفنية.

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في التفاصيل ، تعاقدت كل من الفنانة المصرية روبي والفنانة المصرية غادة عادل على بطولة فيلم سينمائي بعنوان “جروب الماميز”.

فيلمة الفنا روبي وغاد عادل الجديد يستوحي أحداثه كلها من جروبات الأمهات على السوشيال ميديا والواتس آب، وما تكشفه من مواقف كوميدية تحدث بين أولياء المور وإدارة المدارس وبعض المدرسين.

الفيلم من اخراج معتز التوني وتأليف ايهاب بليبل ومن إنتاج محمد رشيدي الذي قام بنشر الصور الأولى لحفل التعاقد مع روبي وغادة عادل، وطرح أول بوستر غير رسمي للفيلم.

من جهة أخرى، تصدرت الفنانة روبي محركات البحث بعد إطلالتها الأخيرة في حفل الساحل الشمالي وتعرضت لعدة انتقادات لاذعة بحقها بسبب شروط دخول حفلها ، حيث تضمن دخول حفل الفنانة روبي عدم دخول من هم دون ال18 عام ،

ومنعت ارتداء الملابس القصيرة رغم انها ارتدت في حفلها فستان باللون الابيض كما ادبرت الحضور على ارتداء اللون الابيض.

تعرضت لسخرية بعد إطلالة حفلها في الساحل الشمالي بسبب الشروط التي أجبرت الجمهور عليها.

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