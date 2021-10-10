انت الان تتابع خبر قضايا اغتصاب سعد المجرد تنفضح من جديد وردود فعل صادمة!!! .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/10 الساعة 11:50 مساءً |

بعد إعلان دعائي لبرنامج ​أمير كرارة​ "سهرانين، ظهر فيه سعد المجرد كضيف حلقة، دشن عدد كبير من المصريين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر"، مطالبين فيها بمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من التواجد بمصر، حيث أعرب النشطاء عن رفضهم استقبال "مغتصب" في مصر، على حد تعبيرهم، وبناء على هذه الحملة، لم تُبث أولى حلقتي برنامج "سهرانين" مع سعد المجرد، على احد القنوات المصرية.

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والجدير بالذكر ان شبكة قنوات ON المصرية، لم تصدر اي تعلبق بشأن عدم بث الحلقة، أو تأجيل موعدها، وما إذا كان ذلك بسبب الحملة التي دشنها مصريون مناهضون للتحرش عبر تويتر، أم أن السبب هو تزامن بث الحلقة مع ذكرى حرب أكتوبر.

هذا وبثت قناة ON الإعلان الترويجي لإطلالة المجرد في حلقتين من برنامج "سهرانين"، على أن تبث يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في التاسعة بتوقيت القاهرة، ولكن تم حذف الإعلان بشكل مفاجئ من منصات القناة، وبرنامج "سهرانين" على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنّ الاعلان لا يزال موجودًا في حساب سعد المجرد في فيسبوك، ما يوحي ربما باحتمالية التأجيل وليس الإلغاء.

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