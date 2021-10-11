شاهد .. "سجد واستغفر الله فوراً".. حكاية الفنان الذي بكى ندماً بعد تقبيل سعاد حسني

انت الان تتابع خبر "سجد واستغفر الله فوراً".. حكاية الفنان الذي بكى ندماً بعد تقبيل سعاد حسني والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من المساحات الصغيرة للأدوار التي قدمها الفنان محي إسماعيل في مشواره الفني، إلا إنها تركت أثرا عند جمهوره، ومن بين تلك الأدوار دوره في فيلم "بئر الحرمان"، حيث كاد مشهد قبلته مع الفنانة سعاد حسني أن يسحب منه لقب الفنان.

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محي إسماعيل المولود في نوفمبر من عام 1946 ، كان مُثير للجدل منذ ظهور نجمه في أوائل سبعينات القرن الماضي، واستطاع إسماعيل أن يؤدي أدواراً فنية مركبة تركت تأثيرًا أكثر عمقًا وخلودًا من مساحات ربما تكون أطول، وهو ما كان سببًا في حصوله على جائزة شهدت بتفوقه على 11 نجمًا كبيرًا كانوا معه فى فيلم الأخوة الأعداء الذي جسد فيه دور "حمزة"بن عزيزة.

شخصياته المركبة هذا الدور الذي قال عنه محي إسماعيل إنه كان علامة فارقة في مشواره الفني، فعلى الرغم من النجاح الذي حققه إلا أن هذا الفيلم أجلسه في بيته ثلاث سنوات بلا عمل، وفي الوقت نفسه جعله يعشق الأدوار المعقدة أو المركبة.

وبعيدًا عن الشخصيات المعقدة كان المخرج حسن الإمام يرى أن محيي إسماعيل مشروع كوميديان ناجح، وذلك عندما استعان به في دور الطالب الجامعي المتزمت دينيًا أمام سعاد حسني في " خللي بالك من زوزو "، الفيلم الذي بقي فى دور العرض 49 أسبوعًا محققًا رقمًا قياسيًا لم يسبق ولم يتكرر، إلا أن التركيبة الشخصية لدارس الفلسفة محيي إسماعيل قد جعلته محبًا للأدوار المركبة، والتغلغل في خبايا النفس البشرية، فسلك الدرب الذي يتماشى مع قناعته الشخصية حتى صار ملك "السيكو دراما" والتي لا ينازعه فيها أحد.

قُبلة سعاد حسني

حياة محي اسماعيل كانت مليئة بالأسرار والكواليس، من بينها تلك القبلة التي أداها إسماعيل على استحياء، لكنها كادت أن تسحب لقب فنان عن رائد السيكو دراما م، تلك القبلة التي كان لابد منها في فيلم بئر الحرمان أمام السندريلا سعاد حسني، والتي تردد في أدائها؛ مما كان سيحرمه من الفن إلى الأبد، والتي بعدها "صلى واستغفر الله عليه".

وتردد محي في أدائها مشهد القبلة، وبعدها "صلى بعده واستغفر الله عليه"، موضحا خلال استضافته في برنامج "100 سؤال"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أن سبب رفضه في البداية تقبيل سعاد حسني، هو حرصه على أداء الصلاة في مواعيدها، إلى جانب إحساسه بالذنب.

أفلام محي إسماعيل

وشارك محيي إسماعيل فى 20 فيلما تجسد عقد النفس البشرية ويعتبر أهم ما انتجته السينما المصرية، كما استطاع أن يحفر اسمه في قائمة أهم ١٠٠ فيلم في تاريخ السينما العربية، ومنها الأخوة الأعداء والشياطين والأقمر ودموع الشيطان وحلاوة الروح والهاربات وزهور برية والأوغاد ورحلة الشقاء والحب وتحقيق وريال فضة والغجر وبئر الحرمان وشهد الملكة ووراء الشمس والطائرة المفقودة ومولد يا دنيا و خلي بالك من زوزو- إعدام طالب ثانوي و حد سامع حاجه ووآخرها فيلم "الكنز" أمام الفنان محمد رمضان.96481307