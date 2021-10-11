شاهد .. رواتب شهرية للمحتاجين.. كيف تحدث جيران الراحله دلال عبدالعزيز وسمير غانم عنهما؟

انت الان تتابع خبر رواتب شهرية للمحتاجين.. كيف تحدث جيران الراحله دلال عبدالعزيز وسمير غانم عنهما؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

وقالت إحدى جيران الفنانة دلال عبدالعزيز، لـ «الوطن»: «هي كريمة أوي أوي، أنا ممكن بتكلم عن مامتي، مفيش حد يقدر يتكلم عليها كلمة غير إنها ربنا يشفيها بدعوات الناس، لأن الناس كلها بتحبها».85492310

وأضاف أحد الجيران: «أستاذ سمير بدأها، وهو لو مش فاضي هي بتكملها، فيه أظرف بتيجي مرتبات شهري هنا، لناس كتير من برا البرج، ومع العمال هنا سواء نظافة أو أمن، صراحة ربنا يبارك لهم، وعمل الخير هو اللي هيفضل ليهم، أي حد مننا بيرشح فلان حالته مش مظبوطة الناس مش بتتأخر وبتحط اسمهم في الكشف وبينزلهم كشف كل شهر».

وواصل: «لما كانوا الاتنين في المستشفى كانت بنتها بتيجي وتنزل الأظرف للناس المستحقة ودة طبعا بتوجيه من مدام دلال، ربنا يشفيها ويطلعها بالسلامة، وترجعي بيتك، البرج مضلم من غيركم».

واستكمل أحد الجيران: «ربنا يشفيها وترجع بالسلامة وتكون في أحسن حال، وإن شاء الله مدام دلال هترجع بألف مليون سلامة وهتنور الدنيا».

وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، في أبريل الماضي وانتقلت على إثرها للمستشفي قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض، يوم الخميس الماضي.

ومازالت الأسرة تخفي خبر رحيل الفنان سمير غانم عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث رحل سمير غانم يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، إثر إصابته بكورونا، وخيمت حالة من الحزن على الشعب المصري إثر رحيل الفنان الكبير.

كما نعى الرئيس السيسي الفنان الراحل، قائلا: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع»