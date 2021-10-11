شاهد .. ناقدة فنية تشن هجوما على ياسمين صبري.. لن تصدق ماالمشكله التي تعاني منها! الجمهور مصدوم

انت الان تتابع خبر ناقدة فنية تشن هجوما على ياسمين صبري.. لن تصدق ماالمشكله التي تعاني منها! الجمهور مصدوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتقدت الناقدة حنان شومان الفنانة المصري ياسمين صبري في مداخلة هاتفية لها مع برنامج ”حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، وذلك على خلفية إعلان ياسمين صبري الأيام القليلة الماضية دخولها في مجال تأليف الأعمال الدرامية وأن مسلسلها الرمضاني القادم هي من تأليفها.

61898662

فأشارت الناقدة شومان إلى إنها ترى ياسمين صبري نجمة موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام الذي يعتمد على الصورة الغير ناطقة .. مشيرة إلى أن ياسمين لديها مشكلة في القبول على الشاشة.

فهي أصبحت مشهورة بأنها ممثلة ” الريأكشن الواحد ” على حد تعبيرها منذ أن أتخذت قرارا بأن تكون بطلة .

وقالت : ” لما كانت بتعمل الأدوار الصغيرة كانت كويسة جدا .. لو كانت مشيت خطوة بخطوة كانت إحتمال تكون كويسة هي قفزت قفزة رجليها مجبتهاش .. والمشكلة بقى إنها كمان عايزة تألف أو تعلن التأليف ” .

وتابعت : ” مسلسلها بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت أنا عندي المعلومة وعلى مسئوليتي إن ياسمين صبري كانت بتتفرج على مسلسلات أجنبية وبتقرر أنا عايزة المشهد ده ومش هي لوحدها .. حاجة عبث كامل ” .



وأضافت الناقدة حنان شومان : ” معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف موهبته في الكتابة بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل وبعدين اكتشف في نفسي موهبة تانية ”61898662