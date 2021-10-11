شاهد .. تزوجت مرتين منهم فنان تزوج 9 مرات ومٌنعت من حضور جنازة إبنتها.. أسرار الفنانة ناهد جبر

انت الان تتابع خبر تزوجت مرتين منهم فنان تزوج 9 مرات ومٌنعت من حضور جنازة إبنتها.. أسرار الفنانة ناهد جبر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

الراقصة والفنانة المصرية ناهد جبر، والتى ولدت فى 11 من شهر يوليو لعام 1945، وهى إبنة اللواء عبد الفتاح جبر، وأُخت الفنانة المعروفة منى جبر، ودرست بالمعهد العالى وتخرجت منه، وظهرت فى القليل من الأفلام،

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حتى إكتشفها المخرج حلمى حليم، وفى بداية مشوارها الفنى إهتمت بالمسرح والتلفزيون، وتميزت بإطلالتها الهادئة وإسلوبها المتميز، وكذلك تقديمها الأدوار السهلة البسيطة على شاشة التلفزيون والمسرح والسينما.



قامت الفنانة ناهد فى بداية حياتها بالزواج من نجم كرة القدم اللاعب “عصام بهيج”، وأنجبت منه بنت إسمها “مايسة”، ولكن هذه الزيجة لم تدم كثيراً، بسبب كثرة المشاكل والخلافات التى دارت بينهم، ثم قامت ناهد بعد ذلك بالزواج من الفنان المعروف سناء شافع، والذى عُرف عنه كثرة الزواج، والتى وصلت إلى 9 زيجات، وعلى العاده فقد حُكم على زواجهما بالفشل وطُلاقا.

إبتعدت الفنانة عن الفن لعدة سنوات حتى ان الكثير إعتقد أنها إعتزلت الفن، ولكن موت إبنتها أعادتها مرة ثانية إلى عالم الشهرة والمجد، حيث أن ابنتها مايسة عصام بهيج توفيت صباح يوم الإثنين الموافق 23 من شهر مارس لعام 2020.



خبر وفاة إبنة ناهد جبر، والذى قام بإعلانه زوجها حازم المبروك من خلال موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، حيث أنه قام بكتابة نعى قائلاً:ـ “البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، تُوفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتى مايسة عصام بهيج، وسيتم التجمع أمام الباب الخلفى للمستشفى لتحديد مكان صلاة الجنازة، والدفنة بالمقابر أسفل كوبرى العاشر من رمضان، والعاقبة عندكم فى المسرات”.



وبسبب إنتشار جائحة “كورونا”، وكذلك الحد من إنتشار الفيروس، وأن ناهد جبر كانت مُصابة بالفيروس، فقد حُرمت من إلقاء النظرة الأخيرة على إبنتها وتوديعها، وكذلك أداء صلاة الجنازة عليها، وأن المساجد كانت مغلقة فى هذا الوقت.88939231