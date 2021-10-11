شاهد .. حكاية الفيلم القاتل الذي يخجل عادل إمام من ذكره ويتمنى حذفه من مسيرته وتاريخه الفني .. تعرف عليه؟

انت الان تتابع خبر حكاية الفيلم القاتل الذي يخجل عادل إمام من ذكره ويتمنى حذفه من مسيرته وتاريخه الفني .. تعرف عليه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

من منا لا يعرف الفنان الكبير عادل إمام والذي لقب بالزعيم، فهو زعيم السينما المصرية نظرًا لما قدمه من أعمال عظيمة أصبحت علامة مميزة وبارزة في تاريخ السينما المصرية.



قدم الزعيم عادل إمام أكثر من 200 عمل فني متنوع بين السينما والمسرح والدراما، ومعظمهم بل من الممكن أن نقول جميعهم حازو على إعجاب الجمهور وشهدوا نجاح كبير.11159296

ولكن كثيرًا ما نسمع من أحد الفنانين عن أنه نادم من تقديمه عمل فني معين وأنه لو عاد به الزمن لم يقوم بتأديته أو تقديمه للجمهور، وهذا ما حدث مع الزعيم عادل إمام.



حيث قال عادل إمام في عدد من حوراته الصحفية أنه نادم على مشاركته في فيلم “سيد درويش” وذلك بسبب الدور الذي قام به فكان “صبي عالمة” مع كرم مطاوع.



وأكد الزعيم أنه يرى هذا الدور سقطة في تاريخه الفني ويريد محوه من تاريخ السينما كلها وأنه نادم على تمثيل مثل هذا الدور.

واشتهر "عادل إمام" في سبعينات القرن العشرين من خلال مشاركته بأدوار البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل "البحث عن فضيحة"، "البحث عن المتاعب"، "احنا بتوع

الأتوبيس"، "رجب فوق صفيحة ساخنة"، وتعتبر من أهم أعماله السينمائية، وشارك بأدوار كوميدية في ثمانينات القرن العشرين حيث لعب دور المصري مع اختلاف أنماطه كدور الشاب الريفي البسيط أو المتعلم.

ونجح في أعماله السينمائية ذات الطابع الأكشن مثل "النمر والأنثى"، "المولد"، "حنفي الأبهى"، وفي تسعينات القرن العشرين شارك بأفلام ذات الطابع السياسي الاجتماعي الذي قدمه بشكل كوميدي، وفي السنوات الأخيرة حقق نجاحًا كبيرًا بأعماله السينمائية مثل "عمارة يعقوبيان"، "مرجان أحمد مرجان"، "بوبوس"، "زهايمر".



شارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية بأدوار كوميدية اجتماعية منها "فرقة ناجي عطاالله "، "العراف"، "أستاذ ورئيس قسم"، "صاحب السعادة"، "عوالم خفية"، "فلانتينو" وقدم العديد من الأعمال الفنية وما زال يفاجئ جمهوره بموهبته العملاقة وذكائه في اختيار أدواره بدقة ليصبح أحد أهم الفنانين العرب ورمز شعبي .11159296