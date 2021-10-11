شاهد .. ريهام حجاج أحرقت قلب ياسمين عبد العزيز بحملها علنا ..وما حدث في السر فاجأ الجميع!

انت الان تتابع خبر ريهام حجاج أحرقت قلب ياسمين عبد العزيز بحملها علنا ..وما حدث في السر فاجأ الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/11 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كنا أول من كتبنا منذ أيام عن اجهاض الممثلة المصري ريها حجاج لمولودها، بعدما كانت صرّحت عن حملها بالأشهر الأولى خلال اطلالاتها مع فمذيعة المصرية بوسي شلبي.



وبعد مقالنا أطل مقرّب من ريهام واكد خبر اجهاضها سرًا لمولولها الذي لم يعش داخل بطنها ومات قبل أن يولد، ولم تعلن عن الخبر لأسباب لم تفصح عنها.36720811

وفي الوقت الذي قال فيه المقرب بأن ما حصل معها كان بسبب الحسد، قالت الأغلبية بأنها لم تكن حاملًا بمولود لكنها أطلت مع بوسي وقالت إنها حامل فقط لتغيظ ياسمين_عبد_العزيز طليقة زوجها محمد حلاوة.



الجرس أصابت بتحليلها حول حمل ريهام واجهاضها، ونتمنى لها أن ترزق بمولود من زوجها الذي نسته ياسمين حين تزوجت الممثل المصري احمد_العوضي الذي لم يتركها ثانية خلال وعكتها الصحية.

ريهام يمكنها الانجاب بما أنها لم تتخطَ بعد حاجز ال ٤٠ عامًا ولا تزال في عامها ال ٣٥ عامًا.36720811