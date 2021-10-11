شاهد .. اتفرج. مي عمر تهز أردافها بوصلة رقص فاضحة للغاية والجمهور يحسد زوجها.. والمفاجأة في عمرها (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج. مي عمر تهز أردافها بوصلة رقص فاضحة للغاية والجمهور يحسد زوجها.. والمفاجأة في عمرها (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حققت الفنانة المصرية مي عمر، شهرة واسعة منذ وقت قصير من التحاقها بمجال التمثيل، بفضل موهبتها وملامحها الجميلة.

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ومي عمر من مواليد 10 أكتوبر عام 1988، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 33 عاما فقط، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وبدأت النجمة المصرية، التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل حكاية حياة، ثم مسلسل كلام على ورق، وتبعته بعدة اعمال درامية مميزة.

ومؤخرًا أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

وتزامن إعادة نشر وصلة رقص مي عمر التي بدت فيها تهز أردافها بجرأة كبيرة، مع انتهاء عرض حلقات مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذي حظي بنسبة مشاهدة كبيرة، على مستوى العالم العربي.

وقارنت الحسابات المتداولة للفيديو بين أدوار الفنانة مي عمر في السنوات الماضية، وبين دورها في مسلسل لؤلؤ مؤخراً. مؤكدة أن حصولها على البطولة المطلقة في هذا المسلسل، مستحق بجدارة.

ولفتت إلى إجادة الفنانة المصرية لتجسيد كل الأدوار التي أسندت لها، منها دور الراقصة ودور المطربة وغيرها من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

ومسلسل "لؤلؤ" الذي عرض عبر قناة ON، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

ويعد "لؤلؤ" البطولة المطلقة للفنانة مي عمر، وشاركها بطولته الفنانين: أحمد زاهر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، محمد الشرنوبي، حمدي هيكل، سلوى عثمان، أشرف زكي وملك أحمد زاهر.58467535