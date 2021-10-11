شاهد .. الفنانة فيروز تطل مع ابنتها ريما .. اتفرج كيف اصبحت جارة القمر؟

انت الان تتابع خبر الفنانة فيروز تطل مع ابنتها ريما .. اتفرج كيف اصبحت جارة القمر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في أول ظهور من نوعه منذ فترة طويلة، أطلت سفيرة العرب لدى النجوم، الفنانة الكبيرة فيروز، وبرفقتها ابنتها ريما الرحباني.

36289166

جاء ذلك في صورة نشرتها ريما الرحباني، عبر منصات السوشيال ميديا، في أول ظهور لجارة القمر، منذ فترة طويلة، من على مقربة من الكاميرا، مما ابرز ملامح وجهها، التي بدت متغيرة قليلا بسبب تقدمها في العمر.

وكتبت الرحباني على الصورة التي جمعتها بوالدتها المطربة الكبيرة: "سيلفي والماضي خلفي".

ونالت الصورة حالة كبيرة من الاحتفاء والتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة موقع فيسبوك الذي نشرت ريما الرحباني هذه الصورة عبره.

ويأتي نشر الصورة بعد يومين من هجوم البعض على الرحباني، على خلفية نشرها صورة تسلمها اللوحة التذكارية الخاصة بطابع والدتها، حيث طالبها عدد من محبي النجمة الكبيرة بضرورة ظهورها بعد أن ألقوا باللوم عليها واتهموها بإخفائها عنهم.

36289166