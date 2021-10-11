شاهد .. حكاية عنتيل الفن الذي كسر الرقم القياسي وتزوج أكثر من 200 مرة .. لن تصدق من هو ؟

انت الان تتابع خبر حكاية عنتيل الفن الذي كسر الرقم القياسي وتزوج أكثر من 200 مرة .. لن تصدق من هو ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فى 5 يوليو 1932 ولد مصطفى عيد، الذى سيُعرف لاحقًا بين الفنانات والنجمات بإسم "صميدة"، والذى شاء القدر أن يُعوضه عن طفولته العادية بفترة شباب جعلته يحصد العديد من الألقاب أشهرها "شهريار القرن" و"عنتيل الفنانات".

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فى صغره أدرك مصطفى أنه عاشق ومهووس بالفن والفنانين، وأن الطريق الذى سيسلكه لاحقا لابد وأن يكون "منفد على الفن"، وهو ما أثار غضب أسرته، التى حاولت أن تُثنيه عن قراره غير أنه رفض وتمسك بموقفه من الفن والفنانين، فما كان من الأسرة إلا أن أعلنت تبرأها منه.

صاحب فرقة

دخل "صميدة" الفن من بوابة العزف، حيث كان يجيد العزف على "الطبلة" بشكل مبهر ولافت للغاية، فأقام فى غرفة صغيرة بشارع "الريحاني"، وبدأ يجرب حظوظه مع أكثر من فرقة، حتى جاء الوقت الذى تمكن فيه من جمع المال اللازم لتكوين فرقة صغيرة تحمل اسم، وتقدم ألوانًا من الرقصات الشعبية والأغاني الفلكلورية.

أول جوازة

بعد أن استقر "صميدة" ماديًا جاء الدور على الاستقرار الأسري والعائلي، فقرر أن يتزوج من فتاة تدعى "مديحة"، ودفع وقتها مهرًا قيمته 15 جنيهًا، ورغم حبه لها إلا أنه انفصل عنها بعد عام واحد بسبب رغبتها فى عدم الإنجاب وإصراره على أن تمنحه ولى العهد الذى ينتظره.

جوازة 24 ساعة

بعدها تزوج من فتاة واستمر معها يوم واحد فقط، بعد أن اكتشف أنها خدعته، وأخفت عنه أنها مصابة بحروق كثيرة فى جسدها.

أشهر جوازة

أما أشهر زيجة فى مسيرة "صميدة" فكانت من الفنانة نجوى فؤاد، وقال إنه دفع مهرها ربع جنيه، فيما تزوج المطربة الشهيرة فاطمة عيد، وكانت الزيجة رقم 200.

كله إلا ديدي

على مدار حياته تزوج "صميدة" من أكثر من 200 سيدة، بين زواج رسمي وأخر عرفي ومن بينهن كانت فنانات، وقد طالب "صميدة" بتسجيل اسمه فى موسوعة جينس لأنه الأحق بلقب "شهريار القرن" كمال قال.

ورغم تلك الزيجات المتعددة إلا أن "صميدة" كان دومًا يري أن أفضل زيجة هى تلك التى جمعته بـ "ديدي" وهى فتاة من أصول فرنسية، أشهرت إسلامها من أجله وكانت تفعل كل ما فى وسعها من أجل أن تحصل على رضاه.

أرقام قياسية أخرى

وإذا كانت تعتقد أن "صميدة" وحده صاحب الأرقام القياسية فى عدد مرات الزواج من بين من عملوا بالفن فأنت مخطئ، فهناك المطرب فايد محمد فايد والذى تزوج 39 مرة، من أشهرها المطربة الشعبية فاطمة عيد، وكذلك زيجته من الفنانة الكبيرة أسمهان.

وإذا عكسنا الآية ستجد أن هناك بعض النجمات ضربن أيضا الأرقام القياسية فى عدد مرات الزواج وإن لم تتساو أبدا مع أرقام "صميدة" و"فايد".

ومن أشهر هؤلاء الفنانات نجد الفنانة تحية كاريوكا صاحبة المركز الأول بـ 13 زيجة، كما ضمت تلك القائمة أسماء بحجم : تضم صباح وسهير رمزي ونجوي فؤاد ورانيا يوسف وفيفي عبده ولولا صدقي وغادة عبد الرازق.

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