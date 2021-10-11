شاهد .. اتفرج... أجرأ فنانة في تاريخ السينما العربية وظهرت بدون ملابس كليا في أحد الأفلام .. لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج... أجرأ فنانة في تاريخ السينما العربية وظهرت بدون ملابس كليا في أحد الأفلام .. لن تصدق كيف أصبح شكلها الآن ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولدت الفنانة الكيرة يوم 19 فبراير عام 1942، انطلقت في التمثيل في سن صغير عندما كان عمرها 16 عاما في مصر، ثم عادت إلى سوريا وصارت نجمة شهيرة هناك، وقدمت العديد من الأعمال، قدمت اغراء خلال مشوارها الفني أكثر من 40 فيلم سينمائي، كما كانت بجوار التمثيل تكتب السيناريو، وخاضت تجربة الإخراج في عدد من الافلام من بطولتها.

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كما تعد واحدة من أجرأ الفنانات في تاريخ السينما العربية، ومن أوائل الممثلات التي قدمت الإغراء الفج في أعمالها إلى حد التعري الكامل، وشكلت فترة السبعينات والثمانينات فترة نشاط فني كبير لها، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأفلام التي لا تخلو من المشاهد الجريئة والمثيرة، انها الفنانة السورية إغراء. أنها الفنانة إغراء والتي لها من أسمها نصيب ومن أبرز افلامها , الفهد، راقصة على الجراح، وجه آخر للحب، المغامرة، السيد التقدمي، أموت مرتين وأحبك، الصحفية الحسناء، الحب الحرام، امرأة في الهاوية، ومن أعمالها كمخرجة "بنات الكاراتيه"، قدمت آخر أعمالها من خلال فيلم المكوك عام 1992.

أثارت إغراء جدلا كبيرا حين ظهرت في فيلم الفهد عام 1972 بشكل عاري تماما، عندما ظهرت وهي تستحم عارية قرب أحد شلالات الماء في منطقة الربوة بدمشق، ووصف النقاد وقتها هذا المشهد بأنه الأكثر اثارة في تاريخ السينما السورية.

وبعد عرض الفيلم علقت إغراء على هذه الانتقادات قائلة، إنها وافقت على هذا المشهد من أجل إنقاذ الفيلم بناء على طلب المخرج، وقالت الجملة الشهيرة لها: "ليكن جسدي جسرًا تعبرُ عليه السينما السورية إلى التقدم".

وقدمت اغراء الإغراء والمشاهد الجريئة في عدد كبير من أعمالها، وقالت في حوار أجرته مع صحيفة "نيويورك تايمز": "خلعت ملابسي في الأفلام إيمان بمبادئي..خلعت من أجل مبدأ، ولو أردت أن أفعل ذلك بسبب المال كنت فعلت ذلك في الظلام، وربحت أموالًا أكثر.

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